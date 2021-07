Largo da Fortaleza de Cacela Velha recebe Concertos D’Encanto

O Largo da Fortaleza de Cacela Velha vai receber entre os dias 16 e 18 de julho três concertos com músicas do Mediterrâneo Oriental, Magreb e Europa Medieval, anunciou Centro de Investigação Património de Cacela.

No primeiro dia, o concerto de músicas do Mediterrânio Oriental e Magreb fica a cargo de Iman Kandoussi, enquanto no dia seguinte é a vez de Abu Tammam com temas do Médio Oriente, giro sufi e dança tanora.

No último dia, Axabeba sobe ao palco com músicas da Europa Medieval.

Estes concertos vão decorrer pelas 21:30, “na impossibilidade de organização das Noites d’Encanto” devido às restrições impostas pelo Governo, com o cumprimento de todas as regras sanitárias relativas à pandemia de covid-19.

Esta iniciativa, inserida no projeto Bezaranha, pretende valorizar a herança islâmica e as culturas mediterrânicas, segundo o comunicado.

A entrada é livre, mas com lugares que devem ser reservados através da internet.

