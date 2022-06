Lateral esquerdo Talocha é reforço do Farense

O lateral esquerdo Talocha, de 32 anos, é reforço do Farense, informou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol, sem adiantar a duração a duração do contrato com o defesa.

“O lateral ofensivo, que foi uma peça fulcral na qualificação do Gil Vicente na época 2021/2022 para as competições europeias, já é Farense”, refere o emblema algarvio na sua página oficial na Internet.

Talocha, que jogou as duas últimas épocas no Gil Vicente, com 33 jogos e três golos em 2020/21 e 34 jogos em 2021/22, já passou por Famalicão, clube no qual se formou, Vizela, Boavista, Atromitos (Grécia) e Riga (Letónia).

“Estou muito feliz por esta oportunidade e espero corresponder em todos os jogos esta aposta que fizeram em mim. Estou aqui de alma e coração para ajudar o Farense a atingir os seus objetivos”, disse o jogador, que terminava contrato com os gilistas.

Na época de 2021/22, o Farense terminou a II Liga no 11.º lugar, a 23 pontos do terceiro lugar, de acesso ao ‘play-off’ de promoção, ocupado por Desportivo de Chaves.