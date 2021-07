Lateral Henrique reforça Farense por cedência do Portimonense

O lateral-esquerdo brasileiro Henrique vai ser reforço do Farense na época 2021/22 por empréstimo do vizinho Portimonense, anunciou o clube da II Liga de futebol.

“Estou muito feliz por ser recebido no clube com tanta atenção e confiança. Estou grato pela oportunidade de me unir à equipa e juntos vamos conquistar o nosso lugar na I Liga. Estarei de corpo e mente, 100% entregue ao escudo do Farense”, disse o jogador, citado pelo clube de Faro nas redes sociais.

Henrique, 26 anos, jogou no Coritiba, no Náutico e no Paraná, no seu país natal, antes de viajar para a Europa, representando o Portimonense nas três últimas temporadas.

Na época passada, Henrique alinhou em 19 partidas na I Liga, só duas como titular.

O lateral brasileiro é o terceiro reforço do Farense, depois do médio-ofensivo Mica Silva e do extremo Vasco Lopes.

