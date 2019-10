Legislativas 2019: PS ganha cinco deputados, CDU e CDS evaporam-se

Catorze anos depois, a bipolarização voltou ao Algarve. Tal como em 2005 (então com seis votos para o PS e dois para o PSD) e nos atos eleitorais imediatamente anteriores, os algarvios voltaram a dar aos dois principais partidos a quase totalidade do bolo parlamentar. Só o Bloco de Esquerda, que elegeu um deputado (João Vasconcelos), “estragou” a distribuição entre PS (ficou com cinco deputados) e PSD (três)

De fora do bolo algarvio fatiado a três, ficaram Tiago Raposo (CDU), que se candidatava a ser o único cabeça-de-lista estreante nas lides parlamentares entre os partidos com possibilidades de elegerem deputados, e João Rebelo (CDS), deputado com 20 anos de experiência e dirigente nacional do partido.

Os dois partidos elegeram representantes pelo Algarve nas eleições de 2011 e 2015 (no caso do CDS através da coligação PAF), mas evaporam-se do parlamento desta vez.

No parlamento ficarão no-ve deputados eleitos pelo Algarve: pelo PS, Jamila Madeira, José Apolinário, Jorge Botelho (estreante), Maria Joaquina Matos (estreante) e Luís Graça; pelo PSD, Cristóvão Norte, Rui Cristina (estreante) e Ofélia Ramos (estreante); pelo Bloco de Esquerda, João Vasconcelos (ver biografias em texto nestas páginas).

No ato eleitoral de domingo, salta à vista a elevada abstenção no distrito: com 54,17% de abstencionistas, a região é a segunda do País com maior abstenção, a seguir a Bragança (55,1%).

