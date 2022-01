Mesas de voto encerraram em Portugal Continental e na Madeira

As mesas de voto encerraram às 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária. Estavam recenseados no território nacional e no estrangeiro 10.821.244 eleitores (mais 9.808 do que nas anteriores legislativas de 2019) para votar e eleger os 230 deputados à Assembleia da República.