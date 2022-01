Legislativas: CDU divulga mais de 200 apoios no Algarve

Totalizando já mais de duas centenas de apoiantes algarvios, a CDU tem vindo a divulgar, desde meados de dezembro de 2021, nas redes sociais, fotografias destes homens, mulheres e jovens que têm em comum o ato de publicamente demonstrarem o seu apoio à CDU.

Nestes mais de 200 apoiantes, encontram-se comunistas e ecologistas, mas também, muitas dezenas de democratas sem filiação partidária que, segundo o partido, “encontram na CDU a grande força de convergência para fazer avançar o País e os direitos dos trabalhadores e das populações algarvias”.

“Num momento em que a proximidade do ato eleitoral torna mais exigente o esclarecimento para o voto e o reforço da CDU, esta é uma importante demonstração de confiança nas propostas da CDU e na sua intervenção, com a qual os Algarvios sabem que podem contar e que será potenciada com a eleição de Catarina Marques como deputada da CDU na Assembleia da República”, pode ler-se no comunicado enviado pelo partido.

Depois da realização do comício da passada sexta-feira que encheu o Grande Auditório da Universidade do Algarve e que contou com a participação de João Oliveira, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, a campanha eleitoral da CDU continuará com Catarina Marques e os restantes candidatos da lista da CDU pelo Algarve.

Lista de 226 algarvios que publicamente declaram o seu apoio à CDU

Adão Contreiras – Artista Plástico e Poeta; Adriana Nobre – Auxiliar de Acção Educativa; Afonso Graça Nunes – Estudante; Alberto Espírito Santo – Técnico Superior; Alexandre Estradas – Licenciado em Filosofia, Alexandre Ferreira – Gestor de Recursos; Alexandre Nunes – Prof. e Vereador CM Lagos; Alice Fernandes – Professora Universitária; Alice Galamba – Estudante Universitária UAlg; Alice Santos – Empregada do Comércio; Álvaro Pereira – Médico de Medicina Geral e Familiar; Amílcar Encarnação Martins – Médico; Ana Baião Leiria – Educadora de Infância; Ana Cristina Oliveira – Professora; Ana Margarida Martins – Professora e eleita na Assemb. Freg. VRSA; Ana Martins – Psicóloga; Ana Matias – Investigadora; Ana Paula Sacramento – Assistente Operacional; Ana Paula Viana – Técnica Superior do IEFP; Ana Raquel – Jurista; Ana Simões – Dirigente Sindical do SPZS; Ana Teresa Martins – Professora Universitária; Anabela Rodrigues – Dirigente do Sindicato da Hotelaria do Algarve; Analídio Bráz – Micro Empresário; Andreia Guerreiro – Estudante UAlg; Andreia Ribeiro – Administrativa; Ângela Veloso Reis – Arquiteta; Ângelo Barão – Empresário Comércio Local; Ângelo Gouveia – Estudante UAlg; Anne Farias – Arqueóloga; Antonino Costa – Enfermeiro/bombeiro; António Barbio – Inspetor Tributário; António Cunha – Professor; António Goulart – Dirigente da União dos Sindicatos do Algarve; António Hilário – Dirigente Sindical do SITEsul e Músico; António José Martins – Ex-presidente da CM VRSA; António Justino – Pres. Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários Monchique; António Vairinhos – Assistente de Aeroporto; Bárbara Barão – Técnica Superior de Educação Social; Brasão Costa – Médico Ortopedista; Bruno Almeida – Trabalhador Independente; Bruno Boaventura – Estudante Universitário; Bruno Luz -Dirigente Sindical STAL; Calé Rita – Médico; Câmara Manoel – Professor de História; Carina Infante do Carmo – Professora Universitária – UAlg; Carla Benedito – Presidente da Junta Freguesia S. B. Messines; Carla Cruz – Professora de Educação Musical e Fotógrafa; Carla Gomes -.Técnica de Contabilidade; Carla Leirias – Assistente Técnica; Carlos Agapito – Assistente Técnico; Carlos Barão – Reformado; Carlos Bentes – Empresário e DJ; Carlos Costa – Micro Empresário e Secretário da Junta Freguesia Sta. Bárbara de Nexe; Carlos Gonçalves – Jardineiro; Carlos Pinheiro – Médico de Clínica Geral; Carlos Sacramento – Pres.do Motoclube Vagabundos Lusitanos de Paderne; Carlota Andrade – Médica; Catarina Cunha – Criadora de Conteúdos Digitais; Catarina Inês – Artista Plástica; Catarina Lareiro – Enfermeira; Catarina Piedade – Rececionista de Golf; Catarina Romão – Reformada; Cátia Coutinho – Estudante Ensino Superior; Chico Libório – Reformado; Cláudia Leirias – Administrativa; Cristiano Santos – Profissional da Restauração; Cristina Gonçalves – Professora; Daniel José – Estudante; Daniel Maymone – Médico Neurocirurgião; Dário Grave – Empresário e Dirigente Associativo no Moto Club Algoz; Dinis Santos – Coordenador de Formação; Duarte Baltazar – Advogado; Dulce Vilhena – Professora; Élia Fernandes – Desempregada; Elisabete Palma – Técnica de Turismo; Elisabete Romão – Advogada; Emmanuel Luz – Professor; Eurico Antunes – Engenheiro Civil Reformado; Fátima Cachão – Gestora Operacional e apresentadora; Fernanda Neves dos Santos – Eleita AM VRSA; Fernanda Pires – Enfermeira; Fernando Martins – Professor; Fernando Melo – Médico Pediatra; Fernando Tardão – Agricultor; Filipe Costa – Jovem Agricultor; Filipe Santos – Formador e Terapeuta; Filomena André – Empregada do Comércio; Florbela Gonçalves – Inspetora Tributária e Aduaneira; Florentino Pacheco – Fiel de Armazém Reformado; Francisco Leal Paiva – Médico de Ginecologia e Obstetrícia; Francisco Leitão – Investigador; Frederico Flores – Médico; Graça Miguel – Professora Universitária; Guilherme Vaz -Membro AE Escola Tomás Cabreira; Hélder Bráz – Pres. da União Desportiva Messinense; Helena Martins – Professora Universitária UAlg; Henrique Vilallonga – Dirigente Sindical; Hugo Esteves – Dentista; Hugo Rocha – Estudante Escola Tomás Cabreira, Faro; Inês Nobre – Delegada Sindical SITEsul; Isa Martins – Professora; Isabel Cavaco – Engenheira Civil; Isabel Figueira – Funcionária Administrativa; Isabel Marques – Médica; Isabel Valente – Médica Neurologista; Ivo Sousa – Promotor de Eventos; Jacinta Charneca – Técnica Superior; Joana Horta – Assistente Operacional; João Bernardo “Jimmy” – Músico; João Brito – Pequeno Empresário; João Cabrita – Técnico Administrativo e Professor de Capoeira; João Caiado Rosa – Caixeiro Reformado; João Dias – Engenheiro Técnico Agrário; João Duarte – Técnico de Laboratório UAlg; João Gonçalves – Diretor de Serviços Reformado; João Moita – Médico Cirurgião Geral; João Parra – Analista de Qualidade; João Paulo Sousa – Empresário; João Silva – Engenheiro e Músico; João Varela Santos – Tenente Coronel do Exército; Joaquim Andrés – Músico; Joaquim Costa Nogueira – Cozinheiro; Joaquim Mealha da Silva – Psicólogo; Joaquim Elias – Médico; Joaquim Mendonça – Operador de Rampa Reformado; Jorge Costa – Atleta Olímpico; Jorge Madeira – Sapador Florestal; José António Teixeira – Técnico de Manutenção e Segurança; José Brázio – Cozinheiro; José Cabral – Médico de Medicina Geral e Familiar; -José Castanheira – Dirigente da Mútua dos Pescadores; José Estevão Cruz – Eleito AM VRSA; José Lucas – Técnico de Informática Reformado; José Manuel Ferreira – Fadista e Instrutor de Condução; José Raimundo – Viveirista e Dirigente do Sindicato das Pescas; José Rodrigues – Estudante; José Romão – Pres. direção da ARPI VRSA; José Vale – Professor; José Ventura – Trabalhador da Restauração; José Viola – Ex-Pres da CM Silves; Josué Marques – Dirigente Sindicato das Pescas; Judite Marques – Professora; Julica Engel – Educadora de Infância; Laura Neves – Estudante Escola Tomás Cabreira, Faro; Lina Baião – Publicista; Luís Romão – Músico e Estudante Ensino Secundário; Luís Vargas – Eleito Assemb. Freg. VRSA; Luísa Barros – Professora Reformada; Luísa Conduto – Vice-pres.CM Silves; Manuel Amorim – Mestre Luthier e Locutor de Rádio; Manuel Guerreiro – Micro Empresário; Manuel Peres – Caixeiro Reformado; Manuela Jorge – Professora; Mara Beldroegas – Advogada; Marc Philippart – Empresário; Marco Romão – Preparador de Carnes e Eleito Assemb. Freg. Monte Gordo; Margarida Agostinho – Médica; Maria Antónia Candeias – Empresária e Dirigente do MDM; Maria Celeste Ventura – Assistente Operacional; Maria Clara Santana Rita – Professora Universitária; Maria de Jesus Sousa – Empresária; Maria José Madeira – Dirigente Sindical do CESP; Maria Luísa Teixeira – Conservadora do Registo Civil; Mário Dionísio – Reformado; Mário Nunes – Pres. da Direção da APROFIP – Associação de Produtores de Figo da Índia; Máxime Sousa Bispo – Jurista e Vereador CM Silves; Miguel Cunha – Professor de Físico-Química; Miguel Socorro – Sapador Florestal; Nádia Guimarães: Rececionista; Nelson Fernandes – Técnico de Manutenção; Nélson Martins – Arquiteto; Nuno Martins – Técnico de Laboratório; Nuno Vaz: Professor de Física; Patrício Farrobinha – Empresário; Paula Sofia Santos – Agente Imobiliária; Paulo Costa – Mecânico; Paulo Xavier – Professor (aposentado); Pedro Cabral Santo – Professor Universitário e Artista Plástico; Pedro Jardim – Estudante Ensino Superior; Pedro Leote – Estudante Ensino Secundário; Pedro Soares – Arqueólogo; Rafael Santos – Estudante Ensino Superior; Rafaela Beldade Gonçalves – Estudante Ensino Superior; Renato Pimenta – Oficial de Justiça; Ricardo Batista – Estudante de Mestrado UAlg; Ricardo Catarro – Trabalhador Independente; Ricardo Martins – Músico; Ricardo Martins – Técnico Comercial; Rita Almeida – Estudante UAlg; Rodrigo Neves – Técnico de Desporto na CM Silves; Rosa Franco – Dirigente Sindical Stfpssra (Função Pública); Rosa Guerreiro – Empresária e Eleita AM Silves; Rui Pimenta – Fisioterapeuta; Rui Pires – Empresário; Rui Travasso – Músico Clarinetista; Sandra Agapito – Técnica Superior; Sandra Jesus – Professora de Educação Musical; Sandra Rosário – Secretária Comercial; Sara Braz Vítor – Coordenadora de Quinta Pedagógica; Sara Gama – Professora e Designer; Sebastião Gronborg Viola – Médico Psiquiatra; Sérgio Martins – Pres. J. Freguesia Sta. Bárbara Nexe; Silvino Xufre – Pintor de Construção Civil Reformado; Sónia Fernandes – Professora; Sónia Martins – Empregada de Supermercado; Susana Godinho Da Silva – Psicóloga; Tatiana Lopes – Baixista e Assistente de Produção; Teresa Viegas – Empregada na Restauração; Tiago Gonçalves- Técnico de Audiovisuais; Tiago Jacinto – Dirigente Sindicato Hotelaria do Algarve; Tito Coelho – Pres. J. Freguesia Silves; Vanda Pinheiro – Técnica Superior; Vanessa André – Professora; Vanessa Henriques – Vendedora de Peixe; Vasco Agostinho – Dirigente Associativo e Empregado da Restauração; Vera Aniceto – Engenheira do Ambiente; Vera Dourado – Especialista Lean e Melhoria Contínua; Vicente de Brito – Médico e Artista Plástico; Victor Carapinha – Dirigente da Confederação Portuguesa das Coletividades; Victor Patrocínio Gonçalves – Eleito Assemb. Freguesia Albufeira e Olhos de Água; Vilma Cardigos – Técnica de Turismo; Virgílio Nereu – Médico Pediatra; Vítor Barradas – Reformado – Vítor Cunha – Dirigente Sindical Stfpssra (função Pública); Vítor Cunha – Gerente Comercial Reformado.