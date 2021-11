Leitores do The Guardian elegem Tavira como melhor destino

Foi na rubrica “Dicas de viagem” que o emblemático jornal britânico desafiou os seus leitores a escreverem sobre as melhores vilas e aldeias em Portugal, de onde Tavira saiu vencedora.

O artigo do The Guardian foi publicado esta quinta-feira e com o nome “Direto de um conto de fadas: As melhores vilas e aldeias de Portugal, por leitores”, enumera os melhores destinos turísticos em Portugal no que toca a vilas e aldeias a não perder.

Para os leitores do The Guardian, a cidade de Tavira é definida por “praias fluviais e atlânticas, arquitetura brilhante e culinária acessível, mas deliciosa”. Um dos leitores, Malcolm Matthew confessa que “Mesmo o ateu mais frio não pode deixar de se impressionar com as 37 igrejas de Tavira, a pequena cidade que, graças à localização ligeiramente interior, evitou o ‘superdesenvolvimento’ de alguns balneários algarvios. E o que poderia ser mais apropriado do que ficar num antigo convento – Pousada do Convento de Tavira – no centro da cidade, de onde partem os barcos para a ilha de Tavira para os amantes da praia? Mas é difícil afastar-se dos restaurantes e bares ribeirinhos com vista para a famosa Ponte Romana”.

No Algarve, também Aljezur é um dos destinos recomendados com destaque para a natureza, praias e arquitetura rústica. Na sugestão de um dos leitores, Joseph Francis, pode ler-se que “Em outubro, é possível sentir o cheiro da fumaça de madeira girando e girando no ar fresco da manhã acima dos chalés caiados de Aljezur. A cidade velha é uma cascata de ruas estreitas em ziguezague. Eles cortaram uma confusão de edifícios – metade airbnbs chiques, metade chalés tortos empilhados com cabaças e lenha. Um castelo mouro – uma característica onipresente nas cidades do sul de Portugal – assoma no alto. Vá lá ao pôr-do-sol para ver a luz a esmaecer sobre o estuário de Aljezur. Durante o dia, dirija pelos prados de flores silvestres até à Praia da Arrifana para surfar e tomar sol”.

PUB