Os trabalhos, realizados esta semana, na praia da Marinha (Lagoa), foram promovidos pela Administração da Região Hidrográfica do Algarve e tiveram como objetivo efetuar o desmonte controlado dos leixões e arribas que se encontram em risco de derrocada e que constituíam perigo para a segurança dos banhistas.

Na ação, que decorreu entre as 07:00 e as 18:00 desta terça-feira, estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão.