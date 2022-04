Dou comigo sem pica, para escrever o meu Remate Certeiro, porque nunca gostei de ser transportado ao colo da ansiedade, mesmo agora que me vejo navegando solitariamente em cima de uma velha porta, já meia inclinada pelo peso das gastas e pesadas dobradiças, depois dos glutões dos mares e da terra, terem engolido o que restava da minha prancha.



Sempre ouvi dizer, desde pequenino, a minha gente era gente do mar, que quem vai para o mar avia-se em terra, só que desta vez, nem levei os coletes, e aqui ando, já com o rosto tisnado pelas enchentes e pelas vazantes, com a soma desta mistura de sol e pó do Saara, este descampado incrível, que sempre nos trouxe coisas boas: Água quente, atum, poeiras e o agitado mar de levante.



Mas a minha falta de pica, tem a ver com as constantes confissões, de gente, que sentada ao colo da intelectualidade e possuidora de um avançado engenho, não para fazer opinião, mas para toldar o pensamento dos mais fragilizados, assumem em cada momento, a sua opinião, como se fosse lei.



Por vezes essas vozes escritas surgem de bocas desfocadas, para quem tudo está mal, até o Algarve, apesar de várias vezes por ano, de cigarro ao canto da boca, escolherem Lagos, como poderia ser a Fuzeta, ou mesmo a tasca da esquina, às portas da Alfandanga, para aqui passarem férias.



Mas que a falta de pica, que também cabe na soma, como se fosse a divida da mercearia, que nos tempos da fome, só era paga no sábado, dia em que todos comíamos um pouco melhor, a falta de verdade e o desprezo que temos pelos outros…



E nunca tivemos que ir para cima de um chaimite, de megafone pendurado ao pescoço a gritar pela liberdade, porque a mesma, é o poeta que o diz: que a liberdade vai passando por aqui, ou seja, todo o lugar, é o sítio da Liberdade. Deixa falá-los, que é um louvor que lhe damos, por que falar foi coisa que os burros nunca conseguiram.



São estes teimosos letrados, mas carregados pela iliteracia do ódio, que em glória se dizem donos da liberdade e da democracia, e por isso legitimam para si, a palavra dita, musculada, enraizada no cuspo esverdeado pelo ódio, confundindo a ganância, o preço dos combustíveis, o armamento, como o grande manto a humanidade e do humanismo.



Quem morram! apregoam eles, porque eles é que são os culpados de tudo. Os culpados da guerra, de serem apregoados como neonazis, de terem encantado os USA e embruxado a NATO.



Que moram!, apregoam eles, com manifestos sentimentos da mais penosa via-sacra, fazendo um manguito às crianças, explorando as mulheres, porque neste balanço, até se afirmam, que a tecnologia utilizada pelos russos, por exemplo, em cada disparo, as armas estão tão treinadas, que nem atingem o ser humano, nem as crianças. É tudo mentira.



Ui que susto. Uma vaga mais alterosa, quase que me vira a barcaça, a porta. O meu mais belo barco, que quase me separava, como me separei do ventre de minha mãe…



Ui que susto. Mas já passou. O mar agora está mais manso e de tão calmo, pareço avistar uma sombra lá ao fundo, muitas sombras que parecem formar um enorme tapume, um estranho tapume, que nem me deixa ver, o que está para lá, do que penso ser um tabuado humano, e muito menos distinguir quem me olha como se eu fosse todo o horizonte, cujo sol, batendo de chapa no meu rosto, de tão cansado, pareço distinguir um sol quadrado.



Junto à minha porta/canoa, despida de tudo. Nem vela, nem remos, nem aparelhos, que me digam para onde navego, sinto que estou a ser abordado pelo cadáver de uma criança, das muitas que o mediterrâneo engoliu. Não, não podem ser marinheiros russos. Depois o barco Moscovo afundou-se muitos mais longe.



Devem ser crianças, de outras guerras, da Síria, do Afeganistão, da Líbia, ou então arrastadas pelas suestadas de levante que vêm do tal descampado, a que chamamos de deserto.



E ficasse o mar Báltico ou o Mar Negro mais perto, e das varandas das diferentes fronteias, onde a morte começou a sair à rua. Varandas como a Turquia, a Bielorrússia, e daquele entrincheirados de nomes esquisitos, que cada vez que os pronunciou mordo a língua e os mares daqui, era um mar de vidas mortas…



Não. Hoje estou sem pica para escrever o meu Remate Certeiro. Estou perdido, entre a ilusão e a vontade de me esconder por debaixo da minha porta, deste meu barco sem velas, nem remos, mas receio fazê-lo, porque não trouxe os coletes. Já me basta, o mar ter levado, logo no primeiro bailarico que se produziu em cima da porta, tudo o que tinha aviado em terra.



Lá longe, mas cada vez mais perto de nós, a Ucrânia, o que ainda resta da Ucrânia está a ferro e fogo, e em pó vai ficando. Aqui até morrerá o poema, que fala de pedra sobre pedra. Aqui só resta o pó.

(…) À sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade(…)

Trabalho do Médico Pediatra, Francisco José



Mas mais-valia, que os homens, os chamados donos da opinião, fossem doadores da paz, mas eles também já não se importam. Aliás, ninguém se importa. Reparem bem que o PS e o meu amigo António Costa, ganharam as eleições com maioria absoluta, e agora a malta é que reparou que:



Não temos professores.

Não temos médicos de família.

Não temos como colocar os tractores a funcionar. Que os camiões só pegam nas descidas e que param quando as mesmas acabam.

Que os enfermeiros precisam de formação e de ser mais bem pagos. Os médicos a mesma coisa.

Que anda malta a montes a beber quando conduz, mas que não foi possível ver isso durante a pandemia. Alto que pandemia ainda não acabou.

Que os nadadores-salvadores têm que estar nas praias.

Que o combustível é o mais caro do mundo.

Que não se pode ir ao supermercado, porque a própria ASAE está de férias.



Mas os lideres de opinião não se importam com isso, porque têm senhas e carro pago por nós, passaram a ter outras preocupações e até o PCP, pela voz daquele senhora que não se percebe bem o que diz, afirma que não está para aturar o Senhor Zelensky.



Mas a Democracia tem que se importar com estas coisas. Porque só podemos combater um inimigo, se é assim, que o PCP pensa, olhando-o de caras. Virar as costas, ir embora, como quem joga às escondidas, não será a melhor forma de o enfrentar, o que para o PCP, é o mal de todos os males. Então se assim fosse, os Deputados comunistas, cujo Partido é uma força da Democracia, não entrariam na Casa da Democracia onde entra o CHEGA, ficavam à porta de S. Bento, com cartazes a denunciar, os fantasmas que por lá habitam.



Claro, estou sem pica para escrever o meu Remate Certeiro, que na semana passada, porque só têm lapsos os que trabalham, o mesmo, foi entroncado erradamente, ou seja, da terceira coluna para a quinta, pois onde se lê no final da coluna 3 «[…] espreitando cada um de nós. Mas atenção, que nada acabou e não é a guerra da Ucrânia, a tomada de posse…» e depois na coluna 4, «comigo o sabor da última hóstia, o chamado corpo de Cristo», quando se deveria ler: «[…] espreitando cada um de nós. Mas atenção, que nada acabou e não é a guerra da Ucrânia, a tomada de posse do novo Governo, ou as eleições em França que nos vão retirar do centro das nossas responsabilidades, das responsabilidades de cada um, porque a pandemia não meteu férias […»]



Dou comigo sem pica, mas escrever o meu Remate Certeiro desta semana, quando ela corre ao encontro das comemorações da madrugada sonhadora. Do 25 de Abril. E tanta coisa ficou pelo caminho.

Capa do Jornal República, de 25 de Abril de 1974 (3.ª edição), onde em rodapé se lê: Este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura



E tanto homem poeta e gente como eu que nasceram sem deixar peugadas e depois com o correr do tempo, foram acreditando que a conquista da liberdade era uma grande vitória, de um valor sem preço, mas que 48 anos depois, concluímos, que é preciso que a Liberdade seja completa e não acorrentada a muros onde ainda se luta por uma reforma digna; que é urgente uma casa onde não chova dentro; onde não nos tapemos com cartões; que não tínhamos que meter cunhas para sermos tratados pelo médico; que o pão de cada dia não seja amolecido por lágrimas e que se construa rapidamente uma nova justiça, em contraste com a justiça remediada dos nossos dias, onde a corrupção marca o nosso tempo, onde a legislação tem vírgulas e pontos finais, que permitem uma justiça para uns e uma justiça para outros.



Claro, que os oficiais do mesmo ofício vão outra vez subir às tribunas e dizer que está tudo bem e nós temos que repelir com clareza, que antes da Pandemia e da Guerra na Ucrânia, estas coisas já existiam e é urgente acabar com elas.



Como um dia proclamou Jorge Sampaio: 25 de Abril sempre. Mas tem que ser um 25 de Abril igual para todos.

Neto Gomes