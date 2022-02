Lídia Jorge escolhida para apresentar o primeiro livro de Salvador Santos

A rubrica regular da Biblioteca Municipal de Loulé, “Livros Abertos”, do próximo dia 17 de fevereiro, às 18:30, contará com a presença de Salvador Santos, autor de “Selvagem”, obra que será apresentada pela escritora Lídia Jorge.

PUB

Em “Selvagem”, o primeiro livro de Salvador Santos, “a voz angustiada do sujeito e a violência errática do discurso são acompanhadas pela presença constante da noite. A noite enquanto metáfora da dor, da cegueira do pensamento e da barbárie a que o homem regressa constantemente. A passagem do tempo – a ruína das coisas e a aproximação da morte –, o avanço continuado das cidades sobre o litoral e a agonia do mundo rural” são alguns dos temas tratados no livro, que será apresentado por Lídia Jorge.

“Selvagem” é a reação do autor “à angústia de não encontrar, em si, ou ao seu redor, a capacidade para construir um mundo perfetível. O desejo de que a noite seja um raio de luz na claridade do dia”.





Nascido em Chaves, em 1979, Salvador Santos vive no Algarve desde os quatro anos de idade e foi em Salir que o viram nascer. Após estudar em Loulé, rumou para Faro para frequentar o curso de Estudos Portugueses na Universidade do Algarve e por ali ficou a viver, tendo, entretanto, assumido funções de editor da “Sul, Sol e Sal”. Há cerca de quatro anos mudou-se de “malas e bagagens” para Loulé e foi aí que nasceu, “de forma inesperada” este livro de poesia editado pela D. Quixote.

Além da apresentação, a cargo de Lídia Jorge, no decorrer da sessão Sérgio Sousa (Casa da Cultura de Loulé) fará algumas leituras dos poemas. Haverá ainda uma banca de livros e respetiva sessão de autógrafos.