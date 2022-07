A expansão e ligação de Faro à Ria Formosa estão limitados pela passagem da linha ferroviária que a contorna a sul.

Esta linha que foi lançada em 1 de Julho de 1889, tem portanto 233 anos e tem condicionado e limitado a vida da cidade virando-a de costas para o mar.

Olhão, pelo contrário, que está em contacto direto com a ria está a utilizar inteligentemente este privilégio criando uma extensa marina e zona de lazer com todos os benefícios turísticos e económicos para a sua população.

Faro tem que criar as condições ideais para também usufruir dessas potencialidades, e poder continuar a afirmar-se de pleno direito capital do Algarve.

Como?

Alterando a estrutura ferroviária que a envolve e virando-a a seu favor.

Propomo-nos assim a fazer uma viagem desde última paragem do comboio que liga Lisboa a Faro que é Loulé.

É a partir daí que as modificações devem começar a fazer-se da maneira mais simples, económica, pratica inteligente, artística e monumental.

Pertence à engenharia e arquitetura portuguesas essa tarefa e responsabilidade.

A minha proposta é a seguinte:

Começar a levantar progressivamente a linha de Loulé até Faro.

Às Pontes de Marchil, já com a linha adequadamente levantada sobre pilares permitindo a circulação rodoviária para Montenegro, voltar a criar o antigo apeadeiro que tão útil foi, e agora ainda mais falta faz às populações.

Aproveitar para criar um nó de recepção a um comboio que fará o vaivém entre o aeroporto e Faro.

A linha prosseguirá para a estação de Faro, sempre cada vez mais alta para permitir eventuais marinas, passagens de barcos de recreio e especificamente libertar a doca para a sua plenitude.

A estação CP de Faro deverá ser modernizada mas mantida na sua arquitetura original típica. Toda a funcionalidade relativa a passageiros e não só, será feita modernamente por elevadores e escadas rolantes .

Após contornada a doca sobre pilares elaborados pela nossa engenharia e artisticamente desenhados e decorados pelos nossos arquitetos e artistas, a “linha” contorna agora a muralha do castelo, com adequado afastamento e com pelo menos a mesma altura ou mais alta para permitir apreciar de longe a beleza da mesma.

Aproximamo-nos agora da zona do antigo apeadeiro de S. Francisco que deverá ser refeito e posto a funcionar, sendo agora ainda mais útil a todo o parque automóvel adjunto criado, e aos cidadãos farenses, e não só, visto a cidade continuar a expandir-se para o Bom João.

O apeadeiro do Bom João deve ele também ser modernizado e adaptado à chegada e partida dos utentes.

Nesta zona a linha ferrocarril já está suficientemente afastada da ria Formosa turística e poderá começar a baixar até aos Salgados e seguir o seu caminho normal até Olhão.

Teoricamente, este projeto parece-me muito mais económico que criar toda uma nova estrutura ferroviária interior e a norte da atual, que exigiria expropriações com as delongas características no nosso país, novas estações e/ou apeadeiros .

Daria à cidade um aspeto monumental e moderno, como o que vemos nas mais diversas cidades mundiais onde as ligações ferroviárias pelo ar sempre que adequadas são a preferência, libertando-se o de uma séria de interferências com o tráfego terrestre.

Sob o aspeto técnico seria um grande e honroso desafio à engenharia portuguesa e, para arquitetos e artistas, uma oportunidade de criar pilares com arte artisticamente de- corados com pintura e a rica azulejaria portuguesa.

JC Vicente de Brito

Médico Ortopedista

Diploma Europeu de cirurgia da mão