Ligação entre EN2 e A22 em São Brás está em consulta pública

A obra de requalificação da EN2 entre São Brás de Alportel e a ligação à A22 terá é «ambientalmente viável», de acordo com o resumo não técnico da Avaliação de Impacte Ambiental desta intervenção, em consulta pública até 18 de maio, no site Participa.

Contudo, o documento assinala aspetos negativos da intervenção, entre as quais são apontadas consequências nefastas «para a biodiversidade, património, ordenamento do território» e «condicionantes ao uso do solo, paisagem, componente social e usos dos solos (com especial incidência na fase de construção)».

Num documento que acaba por não ser conclusivo sobre a benignidade ou prejuízos do projeto, os autores do estudo concluem, em contraposição, que o «projeto em análise é ambientalmente viável e potenciador de diversos impactes positivos».

Dentre eles destacam-se «a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança», bem como o «encurtamento de tempos/distância na ligação à A22 e consequentemente à rede viária estruturante da região do Algarve».

O facto de este projeto aproveitar, na sua quase totalidade, o traçado já existente da EN2, embora com melhorias e alargamento em algumas zonas, contribui, segundo os autores da avaliação, para que os impactos da obra sejam menores.

O projeto desenvolve-se, em quase toda a sua extensão, no atual traçado da EN2 e prevê a criação de nove rotundas, dois novos troços e três faixas para lentos, que permitirão ultrapassagens.

Nos documentos disponibilizados para consulta pública, nomeadamente nas peças desenhadas, é possível perceber que o projeto prevê a criação de novos troços, um deles de cerca de meio quilómetro junto à povoação da Calçadinha, com início numa nova rotunda a menos de 200 metros da que faz a interligação entre a EN2 e a N270 que dá acesso a Loulé e a Tavira, à entrada de São Brás de Alportel: o quilómetro zero da intervenção.