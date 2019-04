Ligação marítima entre Portimão e Madeira regressa em julho

Estão agendadas 12 ligações em 2019, uma por semana, com saída da cidade de Portimão às terças-feiras e chegada ao Funchal às quartas. A viagem dura menos de 24 horas

A ligação marítima entre as cidades de Portimão e do Funchal (Madeira) estiveram interrompidas durante seis anos, depois de, em 2012, o armador espanhol Naviera Armas ter abandonado a exploração da ligação. Naquela altura, o aumento das taxas portuárias na Madeira, na ordem dos 40 por cento, esteve na origem do fim da ligação, inaugurada pela empresa espanhola Naviera Armas em julho de 2008, após 23 anos de ausência de ligações de passageiros entre os dois destinos.

As viagens só regressaram no verão de 2018 e, este ano, a mesma empresa já anunciou que vai retomar as ligações marítimas entre o Algarve a ilha da Madeira no próximo dia 8 de julho.

Tal como no ano passado, estão agendadas 12 ligações, com saída da cidade de Portimão às terças-feiras…

