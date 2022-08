Limpeza de matas tem polémica instalada

O responsável número 1 da Proteção Civil no município de Castro Marim, o vereador Vítor Rosa, confessa que não quer polémicas com o ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), mas vai garantindo que, quanto a limpezas das áreas combustíveis a cargo de entidades públicas, desde 2020 que “todas as entidades do País estão a recuar, porque é impossível, em termos económicos e de tempo, fazer esse trabalho, tal como está previsto na Lei”.

E o vereador da Câmara de maioria social-democrata precisa que houve fundos comunitários para limpezas de faixas combustíveis nas beiras das estradas em 2018 e 2019, “mas depois a coisa começou a entrar na manutenção normal de bermas. A partir de 2020 começou-se a recuar, a nível nacional. Tanto nós como ICNF e as Infraestruturas de Portugal (IEP)”.

O autarca pormenoriza mais ainda: “A IEP deixou de fazer os 10 metros [de terreno limpo para cada lado da estrada], já só limpam as bermas”.

A IC27 e A22 tem a largura maior e aí, devido às características do terreno, não tenho visto diferença, mas nas estradas nacionais sim. Na EN125 não fazem 10 metros. Há sítios que estão vedados e isso seria impossível, mas há outros que podiam ir mais longe e não vão. É por falta de verba. A IEP faz um contrato de concessão, por exemplo, e são obrigados a fazer a berma”.

Limpar 1 km de estrada custa 2 mil euros

Razões económicas que se acentuaram com o fenómeno da inflação súbita a que temos assistido nos últimos meses. Segundo Vítor Rosa, em 2018, limpar 1 km de estrada com uma faixa de 10 metros de cada lado custava 1200 euros. “Agora está pelo dobro! O preço do combustível e a falta de mão de obra quase fizeram duplicar os custos da limpeza. Isto significa, só para se ter uma ideia, que se nós temos 1200 km de estradas municipais, dá 1 milhão de euros por ano só para limpar esses terrenos”.

João Prudêncio

(…)

