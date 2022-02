Lions Clubes de Portugal promove palestra sobre saúde em Portimão

Os Lions Clubes de Portugal está a promover uma palestra sobre saúde e alergias no Museu Municipal de Portimão, no dia 19 de fevereiro pelas 13:00, anunciou a entidade.

Esta palestra dos Lions Clubes de Portugal com entrada livre contará com a participação do médico imunoalergologista Carlos Nunes, com um período para perguntas e respostas.

Os Lions Clubes de Portugal fazem parte da Associação Internacional Lions, que se trata de um movimento internacional que é a maior organização mundial de clubes de serviços voluntários.

Esta entidade atua através do envolvimento comunitário e cooperação internacional com 1,3 milhões de membros que trabalham para responder às necessidades que desafiam as comunidades.

Atualmente existem 45 mil clubes espalhados por 205 países e regiões, com vários projetos na área da saúde, ambiente e cidadania, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos.