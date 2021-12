Livre: Marta Setúbal é cabeça de lista no Algarve

A vilarrealense Marta Setúbal foi escolhida para ser cabeça de lista do Livre no Algarve, após a votação final das primárias abertas do partido realizadas no final de novembro.

Marta Setúbal faz agora parte da lista para ordenação dos candidatos e candidatas do Livre para as eleições legislativas antecipadas de 2022, marcadas para dia 30 de janeiro.

A algarvia liderou a lista com 1156 pontos, à frente de Carla do Carmo, Ana Marcelino, Maria Bernardo, Manuel Mariano e David Marques.

Marta Setúbal fez parte da lista da coligação do PS com o Livre nas eleições autárquicas de setembro para a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, que saiu vencedora.

