Livro de Lídia Jorge é apresentado esta semana em Loulé

A 25 de maio, quarta-feira, pelas 21:00, na Biblioteca Municipal de Loulé, vai estar em destaque a obra vencedora, em 2021, do Grande Prémio Crónicas e Dispersos Literários promovido pela Associação Portuguesa de Escritores e Câmara Municipal de Loulé: “Em Todos os Sentidos”, da escritora Lídia Jorge.

O livro será apresentado ao público por Sandra Boto, numa sessão realizada no âmbito das leituras efetuadas pelo Clube de Leitura de Loulé.

“Em Todos os Sentidos”, conjunto de 41 crónicas que Lídia Jorge leu, ao longo de um ano, aos microfones da Rádio Pública, Antena 2, corresponde a essa definição – são crónicas que encaram de frente a fúria do mundo contemporâneo, interpretando os seus desafios, perigos e simulacros com um olhar crítico acutilante. Mas a singularidade destas páginas de intervenção provém, sobretudo, do facto de a autora ser capaz de juntar no mesmo palco da reflexão o pensamento crítico sobre a realidade e o discurso subjetivo da memória íntima, com um olhar profundamente sentido. No interior deste livro, há páginas inesquecíveis sobre a vida humana”, pode ler-se na sinopse.

Na introdução que abre o livro, Lídia Jorge define a crónica como uma homenagem ao deus que faz escorregar os grãos de areia, mirando-nos de soslaio. E acrescenta: “Como não podemos vencer o Tempo, escrevemos textos que o desafiam a que chamamos crónicas”.