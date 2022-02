Livro de Pedro Carvalho apresentado na Biblioteca Municipal de Faro

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa vai receber a apresentação do livro "Os novos mitos que comemos”, de Pedro Carvalho, no dia 11 de fevereiro pelas 18:00 no auditório, anunciou a autarquia.

A apresentação do livro ficará a cargo de Maria Palma Mateus, doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela Faculdade de Nutrição e Ciências da Alimentação da Universidade do Porto.

Neste livro, o autor pretende desmitificar a eficácia e a credibilidade científica das chamadas “dietas milagrosas”, abordando questões alimentares relacionadas com a saúde e exercício.

Pedro Carvalho é licenciado em Ciências da Nutrição, pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e doutorado em Ciências do Consumo Alimentar e da Nutrição. Atualmente é professor auxiliar no Instituto Superior da Maia e na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica.