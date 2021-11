Livro “La Eurociudad del Guadiana” apresentado em Castro Marim

O livro “La Eurociudad del Guadiana: Perfil e identidade en la frontera ibérica: Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António” foi apresentado sexta-feira, 12, no mercado local em Castro Marim, avançou a autarquia

“De dois países e entre três cidades – Ayamonte, Vila Real de Santo António e Castro Marim –desenvolveu-se a Eurocidade do Guadiana, que procura uma identidade territorial una, alicerçada num desenvolvimento sustentável. E é essa narrativa, deste território repleto de potencialidades e do seu futuro em construção, que este livro nos traz”, pode ler-se na apresentação do livro.

“Temos que olhar para estas três comunidades [Castro Marim, Ayamonte e Vila Real de Santo António] e pensar que juntos seremos mais fortes e que deixamos de ser periféricos, em Andaluzia e no Algarve, e começamos a ser a centralidade da Eurorregião”, reforçou a vice-presidente do município de Castro Marim, sublinhando as futuras oportunidades de desenvolvimento advindas dos quadros comunitários 2030.

Presentes na apresentação do livro estiveram o autor e professor Juan António Márquez Domínguez, a vice-presidente do município de Castro Marim, Filomena Sintra, e o representante da Eurocidade do Guadiana, Francisco Muñoz.

A apresentação do livro contou com uma exposição complementar, composta por 20 painéis, que ficará patente até final do mês de novembro, no mercado local de Castro Marim, aberto todos os dias, entre 09:00 e as 13:00 e as 14:30 e as 17:30.

Este livro foi apoiado pela Consejeria de La Presidencia, Administracion Pública e Interior, Junta de Andalucia, Grupo de Investigación do Instituto de Desarrollo Local da Universidade de Huelva e Eurocidade do Guadiana.

