Livro sobre pesca no Algarve medieval apresentado em Faro

A obra literária "A Pesca no Algarve Medieval”, de José Castanheira, vai ser apresentada na Feira do Livro Novo e Usado do Partido Comunista Português (PCP) em Faro, no dia 10 de dezembro, pelas 18:30, anunciou o partido.

Este livro foi escrito por um filho e neto de algarvios, atualmente aposentado, que teve uma ligação de quarenta anos com o mar e a pesca.

“É um acontecimento ímpar na historiografia sobre o Algarve dada a raridade de estudos sobre o tema. Resultou de uma tese dissertação defendida na Universidade do Algarve para obtenção do grau de Mestre em História e Patrimónios, variante História do Algarve, sob a orientação do Professor Doutor Luís Filipe Oliveira”, refere o partido em comunicado.

A feira do livro do PCP encontra-se aberta até ao dia 23 de dezembro, entre as 17:00 e as 19:00 durante a semana e aos sábados entre as 15:30 e as 19:30, com mais de dois mil títulos.

