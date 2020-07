Longa-metragem da cineasta algarvia Vera Casaca vence fesrival de Avanca

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O júri internacional do “Avanca Pitch Sessions 2020” (localidade no concelho de Estarreja, na região centro) acaba de premiar a cineasta algarvia Vera Casaca com o Prémio Longa Metragem, numa edição em que o realizador cubano Yasser Socarrás foi vencedor nos projetos de curta metragem.“Cimento e Betão” é o título do novo projeto que Vera Casaca procura realizar.

Formada em análises clínicas pela Universidade do Algarve, com mestrado em medicina nuclear na Cranfield University, doutoramento na Ludwig Maximilian University de Munique, posteriormente enveredou por estudar cinema em Nova Iorque na NYFA e na School do Visual Arts. Realizou “Ao Telefone com Deus” (2017) e “Se Poirot Estivesse Aqui” (2019), curtas metragens que marcam a sua clara preferência por comédias negras e excêntricas.

Na categoria de projetos de longa-metragem, o júri atribuiu ainda Menções Honrosas a “Terra Vil” de Luís Campos (Portugal) e “Come Petito, Come Molière!” de Giuseppe Iacono (Itália).

Nos projetos de curta metragem o vencedor foi “Corolario” de Yasser Socarrás, um realizador cubano a viver atualmente no Brasil. Tendo estudado no Instituto Superior de Arte (Cuba) e possuindo um Master en Antropología Social no Brasil, Socarrás realizou a longa-metragem “Final de día” (Cuba, 2010) e as curtas “More coffee and…” (Cuba, 2012), “Bolo” (Brasil, 2017) e escreveu o argumento de “La mano de D10S” (Bolivia, 2015).

Entre os projetos de curta metragem, “Pelo na Venta” de Margarida Madeira e “Kamikaze” de Rodrigo Tavares (Brasil), foram também distinguidos com Menções Honrosas.

O Júri, presidido por Nuno Gonçalves (COE da distribuidora “Cinemundo”), foi constituído pelos produtores Maria Pacheco (Portugal), Alfonso Palazón (Espanha), Simone G. Saibene (Itália / Espanha) e Ralf Cabral Tambke (Brasil).

O Avanca Pitch Sessions é uma nova iniciativa da 24ª edição do Festival de Cinema AVANCA 2020 que visa apresentar à indústria dos audiovisuais as melhores ideias para curtas e longas metragens em fase de desenvolvimento, num ambiente de colaboração e promoção do cinema e dos autores.

Os autores dos 15 projetos nomeados participaram previamente num workshop sobre pitch para cinema e sessões de mentoring exclusivas com o jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha e no decorrer do Festival de Cinema AVANCA 2020, fizeram a apresentação dos seus projetos em sessões coordenadas por André Leite Coelho e José Miguel Pinto.

O Festival de Cinema AVANCA e o Avanca Pitch Sessions, procurando responder ao contexto de pandemia, decorreu de forma online.

O AVANCA é uma organização do Cine Clube de Avanca e Município de Estarreja e vem acontecendo em cada ano com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, do IPDJ, da CIRA, contando ainda com o apoio de várias universidades, empresas e outras instituições do país.

O júri internacional do “Avanca Pitch Sessions 2020” acaba de premiar a cineasta algarvia Vera Casaca com o Prémio Longa Metragem, numa edição em que o realizador cubano Yasser Socarrás foi vencedor nos projetos de curta metragem.

“Cimento e Betão” é o título do novo projeto que Vera Casaca procura realizar. Formada em análises clínicas pela Universidade do Algarve, com mestrado em medicina nuclear na Cranfield University, doutoramento na Ludwig Maximilian University de Munique, posteriormente enveredou por estudar cinema em Nova Iorque na NYFA e na School do Visual Arts. Realizou “Ao Telefone com Deus” (2017) e “Se Poirot Estivesse Aqui” (2019), curtas metragens que marcam a sua clara preferência por comédias negras e excêntricas.

Na categoria de projetos de longa-metragem, o júri atribuiu ainda Menções Honrosas a “Terra Vil” de Luís Campos (Portugal) e “Come Petito, Come Molière!” de Giuseppe Iacono (Itália).

Nos projetos de curta metragem o vencedor foi “Corolario” de Yasser Socarrás, um realizador cubano a viver atualmente no Brasil. Tendo estudado no Instituto Superior de Arte (Cuba) e possuindo um Master en Antropología Social no Brasil, Socarrás realizou a longa-metragem “Final de día” (Cuba, 2010) e as curtas “More coffee and…” (Cuba, 2012), “Bolo” (Brasil, 2017) e escreveu o argumento de “La mano de D10S” (Bolivia, 2015).

Entre os projetos de curta metragem, “Pelo na Venta” de Margarida Madeira e “Kamikaze” de Rodrigo Tavares (Brasil), foram também distinguidos com Menções Honrosas.

O Júri, presidido por Nuno Gonçalves (COE da distribuidora “Cinemundo”), foi constituído pelos produtores Maria Pacheco (Portugal), Alfonso Palazón (Espanha), Simone G. Saibene (Itália / Espanha) e Ralf Cabral Tambke (Brasil).

O Avanca Pitch Sessions é uma nova iniciativa da 24ª edição do Festival de Cinema AVANCA 2020 que visa apresentar à indústria dos audiovisuais as melhores ideias para curtas e longas metragens em fase de desenvolvimento, num ambiente de colaboração e promoção do cinema e dos autores.

Os autores dos 15 projetos nomeados participaram previamente num workshop sobre pitch para cinema e sessões de mentoring exclusivas com o jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha e no decorrer do Festival de Cinema AVANCA 2020, fizeram a apresentação dos seus projetos em sessões coordenadas por André Leite Coelho e José Miguel Pinto.

O Festival de Cinema AVANCA e o Avanca Pitch Sessions, procurando responder ao contexto de pandemia, decorreu de forma online.

O AVANCA é uma organização do Cine Clube de Avanca e Município de Estarreja e vem acontecendo em cada ano com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, do IPDJ, da CIRA, contando ainda com o apoio de várias universidades, empresas e outras instituições do país.