Lotação esgotada no Festival Internacional do Caracol em Castro Marim

O Festival Internacional do Caracol realizou-se no passado fim-de-semana, de 19 a 21 de julho, lotando o Revelim de Santo António em Castro Marim. No qual estiveram presentes o comércio e coletividades locais com as tasquinhas, permitindo que todos degustassem um produto típico da cozinha mediterrânica, os afamados caracóis do Algarve.

Um misto de bons aromas,

com sabores deliciosos de cozinhas diferentes como a portuguesa, espanhola, francesa

e marroquina, encantaram os visitantes do festival, não só pelos petiscos, como também pela oferta musical.

Num local privilegiado que permitiu uma fantástica vista sobre o Rio Guadiana e

a Reserva Natural do Sapal, os visitantes tiveram a oportunidade de disfrutar

de um palco recheado de boa música. No palco de Castro Marim atuaram os

“Cantadores do Desassossego”, “André Ramos & Teresa Nunes”, “As Moçoilas”,

“Celina da Piedade”, ”Quintarolas”, “Kumpania Algazarra”, a animação de rua foi

realizada pelo grupo “Charanga Los de Ruedo”.