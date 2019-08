Loulé: 6ª Corrida Branca Let’s Go Run 2019

Na próxima sexta-feira, 30 de agosto, a Let’s Go Run e as Corridas à 6ª Feira levam a efeito a 6ª edição da Corrida Branca.

A edição deste ano será uma repetição melhorada do que aconteceu em 2018. Em termos da prova, existirão dois percursos alternativos à escolha dos participantes: um de 8 kms com a ligação do Aquashow ao início do campo de golfe do Vila Sol e regresso; outro de 12 kms, com uma oportunidade única de percorrer 5 kms por belos trilhos deste campo de golfe que reúne excelentes condições ao nível da sua manutenção.

A concentração dos corredores/caminhantes faz-se a partir das 19h00 do dia do evento na piscina principal do Aquashow. Pelas 20h00, é iniciada a animação e aquecimento. Finalmente, às 20h30, é dada a partida para a corrida/caminhada, num percurso de 8 ou 12 kms. Finalmente, no regresso ao Aquashow, um banho refrescante na piscina de ondas e muita animação aguardam os participantes, onde se podem deliciar até cerca das 23h30.

Está prevista a distribuição de t-shirts e bolsas aos primeiros 1.000 participantes. Haverá também recolha de tampas para fins solidários com associações que trabalhem com crianças necessitadas. Muita música e o já famoso banho final completam o programa.

Trata-se de um evento gratuito para os participantes, sem inscrição prévia, aberto a todas as idades e preparado para pessoas portadoras de mobilidade reduzida e carrinhos de bebés. É obrigatório o uso de t-shirt branca. Esta é pois uma forma diferente de iniciar um excelente fim de semana em família no Algarve.

De acordo com a organização, são esperados cerca de 1.250 participantes.

A 6ª edição da Corrida Branca conta como sempre com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, este ano integrada no Programa Verão Ativo 2019, e tem o patrocínio da Guronsan, Ec Travel, Garvetur e Visacar