Loulé: Abertas candidaturas para incubação na Oficina do Barro

A Câmara Municipal de Loulé abriu as candidaturas para a ocupação da Oficina do Barro, espaço integrado no projeto Loulé Criativo, dedicado a ofícios tradicionais em risco de extinção, anunciou a autarquia.

A apresentação das candidaturas decorre até ao dia 29 de janeiro.

O espaço permite a incubação de oleiros e ceramistas para desenvolvimento e consolidação da sua atividade, realização de oficinas de formação e capacitação, acolhimento de visitas pedagógicas e exposição e comercialização de peças, especificou a autarquia em comunicado.

No âmbito do projeto Loulé Criativo, o município tem em funcionamento uma rede de cinco oficinas dedicadas a ofícios tradicionais em risco de extinção, estando a Oficina do Barro integrada “com o propósito de preservar e partilhar saberes bem como, a qualificação e desenvolvimento de projetos em torno do barro e das pastas cerâmicas, contribuindo para a divulgação dos profissionais e dos seus trabalhos nestes dois domínios”.

As informações para as candidaturas podem ser obtidas através do telefone 289 400 829 ou do email [email protected]

