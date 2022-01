Loulé abre candidaturas para apoio a associações culturais e recreativas

Até ao dia 31 de março estão abertas as candidaturas para o Apoio ao Movimento Associativo Cultural e Recreativo da Câmara Municipal de Loulé, relativo ao presente ano.

A autarquia volta a pôr à disposição das associações e outras instituições com intervenção nas áreas cultural e recreativa, sedeadas no concelho, um contrato-programa para a sua atividade continuada. Trata-se de um processo de “transparência, rigor e imparcialidade”, permitindo que as estruturas associativas promovam atividades de interesse para o desenvolvimento cultural deste território.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Loulé pretende, assim, aumentar a participação da cidadania no concelho de Loulé, dotando as associações culturais e recreativas locais de capacidade desenvolvimento de um plano de atividades focado na criação, produção e divulgação cultural.

“Ser detentor do estatuto de utilidade pública, o historial associativo ou cultural, a singularidade de atividades culturais no contexto local, o desenvolvimento de atividades culturais com vista à inclusão, o contributo para a formação e integração de novos públicos, o fomento do interesse das crianças e jovens pela cultura, a promoção de atividades no meio rural ou a valorização do património cultural do concelho” são alguns dos critérios de apreciação das candidaturas.

Os candidatos deverão apresentar as suas propostas através do envio da Ficha de Candidatura (disponível em www.cm-loule.pt), devidamente preenchida e dos respetivos documentos anexos, para a Câmara Municipal de Loulé via e-mail (cmloule@cm-loule.pt), por correio ou presencialmente, na Divisão de Cultura e Património, localizada na Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, 36, até 31 de março.

Para solicitar informações adicionais, os interessados podem contactar os serviços pelo telefone 289 400885/914619229 ou pelo e-mail julieta.caetano@cm-loule.pt.