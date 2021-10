Loulé abre inscrições para atribuir cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Loulé já abriu as inscrições para a atribuição de cabazes de Natal a famílias do concelho através da iniciativa “Natal Solidário”, anunciou a autarquia.

Tal como tem acontecido há vários anos, esta iniciativa é destinada a famílias das freguesias do concelho com menos recursos financeiros ou a viver numa situação social mais vulnerável, com o objetivo de “proporcionar a quem mais necessita uma noite de consoada condigna, com uma mesa onde não vão faltar o bacalhau, azeite, grão, feijão, bolo-rei e outros géneros alimentares”, segundo o comunicado da autarquia de Loulé.

Os munícipes do concelho de Loulé que reúnam as condições necessárias podem inscrever-se para receber um capaz nos seguintes locais e datas: Junta de Freguesia de Almancil (2 e 5 de novembro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30), Junta de Freguesia de Alte (27 e 28 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h00), Junta de Freguesia do Ameixial (28 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00), União de Freguesias – Benafim (26 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Junta de Freguesia de Boliqueime (25 e 26 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Centro Autárquico de Quarteira (2 a 12 de novembro, das 9h15 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), União de Freguesias – Querença (29 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00), Junta de Freguesia de Salir (28 e 29 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), Junta de Freguesia de S. Clemente (de 8 a 12 de novembro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), Junta de Freguesia de S. Sebastião (das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30) e União de Freguesias – Tôr (27 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00).

Para mais informações, os interessados devem solicitá-las através do telefone 289 400 882.

