Loulé aciona apoios a refugiados de guerra ucranianos

A Câmara Municipal de Loulé anunciou que se associou a várias instituições da sociedade civil e religiosa para trabalhar em medidas de apoio aos refugiados ucranianos que vão chegar a Portugal, fugindo à guerra.

“Face à situação de guerra e à tragédia humanitária vivida atualmente na Ucrânia, a Câmara Municipal de Loulé associou-se a várias instituições da sociedade civil e religiosa e está neste momento a trabalhar para acionar medidas de apoio aos refugiados que irão chegar a Portugal nos próximos dias. Trata-se de um trabalho, realizado em estreita articulação com o Alto Comissariado para as Migrações e com a Secretaria de Estado da Integração e Migrações”, lê-se num comunicado de imprensa.

A ajuda visa acolher e integrar os refugiados de guerra ucranianos, garantindo apoio documental, acolhimento residencial e cuidados de saúde, em articulação com o ABC – Algarve Biomedical Center e médicos a título particular, mas também “identificar oportunidades de trabalho, integrar crianças em escolas e infantários do concelho e disponibilizar bens essenciais”, através de uma estrutura de missão.