Loulé acolhe exposição de marionetas na biblioteca

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner, em Loulé, tem patente até dia 30 de outubro a exposição de marionetas “Seis anos de histórias para partilhar memórias”, anunciou a autarquia.

Esta exposição da Associação de Saúde Mental do Algarve foi criada pelo Grupo de Teatro para a Infância e é composta por 37 marionetas, baseando-se em cinco contos originais.

Estes contos foram criados em atividades de escrita criativa e intitulam-se “Toupeira Escarafuncha”, “Minhoquinha Teimosa”, “De Viriato a D. Afonso III”, “Lobo Vegetariano” e “Cavalo Marinho”.

A exposição pode ser visitada à segunda-feira das 14:30 às 19:00, de terça a sexta-feira entre as 09:30 e as 19:00 e ao sábado das 10:00 às 17:30, com entrada livre.

A Associação de Saúde Mental do Algarve é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em janeiro de 1991, que tem como objetivo “promover a saúde mental em todas as fases da vida, oferecer maior diversidade e qualidade nos serviços prestados aos utentes, melhorar a eficácia e eficiência ao nível da intervenção residencial, aprofundar o trabalho em parceria e as redes sociais e colaborar para a desmitificação social da doença mental”, segundo o comunicado.

