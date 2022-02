Loulé acolhe exposição de sustentabilidade

A exposição “Sustentar” desde ao Algarve para ficar patente até 3 de março na Galeria de Arte do Convento Espírito Santo, em Loulé, com entrada gratuita, anunciou a organização.

PUB

Nesta exposição em Loulé será possível conhecer os projetos artísticos que são resultado de meses de trabalho focados em iniciativas experimentais na área da sustentabilidade.

De terça a sexta-feira, a exposição pode ser visita entre as 09:30 e as 17:39, enquanto aos sábados está de portas abertas entre as 09:30 e as 16:00.

Um dos trabalhos expostos é “Geoparque”, de Nuno Barroso, que conheceu o território e as suas pessoas e retratou-o através de fotografias.