Loulé acolhe prova de orientação em BTT

O Club BTT Terra de Loulé promove, nos próximos dias 13 e 14 de abril, o IV ORI BTT Loulé, em parceria com a câmara municipal, juntas de freguesia São Clemente, São Sebastião e Almancil e a Federação Portuguesa de Orientação.

O IV ORI BTT Loulé é uma prova de orientação em BTT, pontuável para o ranking da Taça de Portugal de Orientação em BTT 2019, sendo o primeiro dia destinado também ao Campeonato Nacional de Distância Média para todos os escalões competitivos.

Nesta prova podem participar pessoas de todas as idades e sexo, federados e não federados, pois existem percursos adaptados, com vários graus de dificuldade, podendo a participação ser efetuada nos escalões de competição ou nos escalões abertos.

O IV ORI BTT Loulé prevê a disputa de duas etapas de distância média. No primeiro dia, o terreno apresenta pouco declive, razoável rede de caminhos em ambiente urbano e arenoso, com interessantes opções e técnica de orientação exigente. No segundo dia, o terreno será disputado numa zona com uma boa rede de caminhos, num misto de alcatrão e terra batida. O terreno tem algum declive, com zonas onde predomina a rocha calcária e o barrocal algarvio. Existem percursos adequados para todos os tipos de andamento e conhecimentos de orientação.