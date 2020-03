Loulé adere à Hora do Planeta no próximo sábado

A Câmara de Loulé anunciou hoje que o concelho vai aderir à Hora do Planeta, que será reeditada no próximo sábado, dia 28, e é promovida internacionalmente pela organização global de conservação da natureza World Wildlife Found (WWF). Apesar de simbólica, esta é a maior ação do género à escala mundial, que começa na Austrália e percorre todo o globo terrestre.

“Numa altura em que a pandemia do novo coronavírus aflige a Humanidade, a preocupação com o futuro do Planeta face às alterações climáticas mantém-se firme em todo o mundo”, anuncia a autarquia.

Entre as 20:30 e as 21:30 daquele dia, – dia a Câmara de Loulé – cidadãos, empresas, governos e comunidades voltam a ser convidados a desligar todas as luzes (interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades, bem como das residências particulares) para mostrarem o seu apoio à ação ambientalmente sustentável.

No concelho de Loulé, serão desligadas as luzes dos seguintes espaços públicos: edifício dos Paços do Concelho, edifício Engº Duarte Pacheco (Assembleia Municipal), Monumento ao Engº Duarte Pacheco, Mercado Municipal de Loulé, Cineteatro Louletano, Muralha do Castelo de Loulé, Centro Autárquico de Quarteira e edifícios das juntas de freguesia de S. Sebastião, S. Clemente, Salir, Querença, Boliqueime, Tôr e Benafim.

Este ano pretende-se estimular a criatividade das famílias em demonstrar a sua adesão e promover os eventos individuais, “criados por cada um e feitos a partir de suas casas, podendo os mesmos ser partilhados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em associação com a WWF, através das redes sociais ou para o e-mail anp@natureza-portugal.org”.

“Face ao momento delicado que vivemos, em que a maioria das famílias se encontra em casa, esta iniciativa constitui também uma oportunidade de reflexão para as comunidades reinventarem a forma como vivemos o Planeta e no Planeta, na certeza que hoje a mensagem da importância da aposta na ação conjunta por um futuro melhor faz ainda mais sentido”, conclui a nota autárquica.