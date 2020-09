Loulé adquire edifícios devolutos para reabilitar

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Loulé adquiriu três edifícios devolutos no centro da cidade para reabilitar e possibilitar a que famílias do concelho tenham acesso à habitação, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, anunciou a autarquia.

Um dos imóveis localiza-se na rua de S. Paulo e as obras já começaram numa área de 353,01 m2, com intervenções a nível estrutural, nas fachadas, revestimentos e pavimentos interiores, infraestruturas de águas, esgotos, eletricidade e telecomunicações, que tem um custo de 900 mil euros.

Pretende construir neste local um edifício plurifamiliar habitacional de fotos com tipologias T1 e T2 com o objetivo de garantir “condições de habitabilidade, ao mesmo tempo que permita relacionar a utilização do edifício com a vivência de espaço público circundante”, segundo o comunicado.

Os outros edifícios ficam localizados na rua Miguel Bombarda e Cândido Guerreiro, com a fase de contratação da equipa projetista em andamento, além de outro prédio na rua 5 de outubro, onde já foi feito o levantamento topográfico e arquitetónico.

“A habitabilidade assume-se como o eixo primeiro das opções estratégicas, e onde o fomentar da reabilitação dos edifícios se destaca como medida prioritária. O centro histórico de Loulé́ sendo uma referência construída de elevado valor patrimonial para o concelho, assim como para a região, tem que inverter as tendências de perda populacional, melhorar as condições de vida aos residentes e reforçar a sua identificação e sentido de pertença com o local e atrair novos residentes que possam dinamizar e diversificar a oferta comercial, criativa e cultural”, revela a Câmara Municipal.