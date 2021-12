Loulé antecipa mercado para a véspera de Natal e de Ano Novo

O mercado de produtores de Loulé, realizado normalmente aos sábados, será antecipado para as sextas-feiras, 24 de dezembro e 31 de dezembro, entre as 07:00 e as 12:30, indicou a autarquia.

A realização do mercado, segundo o município, para além de potenciar a afluência na zona envolvente, tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos locais, em altura de dificuldades causadas pela pandemia, aproximando os produtores dos consumidores.

Os mercados de produtores são uma forma tradicional de escoamento e comercialização dos produtos agroalimentares provenientes das explorações agrícolas e de unidades de fabrico artesanal de pequena escala.

PUB