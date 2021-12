Loulé apela à testagem para prevenir contágios de covid-19

A Câmara Municipal de Loulé apelou esta semana à população que realize testes de diagnóstico à covid-19 para prevenir a disseminação da doença no concelho.

Devido à grande afluência registada nos agendamentos para a realização de testes no concelho nos últimos dias, a autarquia solicitou ao Algarve Biomedical Center um reforço da capacidade para os próximos dias no wlak thru do Parque das Cidades, em Loulé.

Para agendar, basta usar o número de utente na marcação online, tendo direito à comparticipação de seis testes rápidos de antigénio por utente, por mês.

A realização de testes é aconselhada a quem tiver sintomas, quem tenha estado em contacto com uma pessoa infetada ou tencione participar numa reunião com familiares e amigos.

A autarquia relembra ainda que atualmente é obrigatória a apresentação de um teste negativo de covid-19 para entrar nos alojamentos turísticos, para participar em eventos e espetáculos culturais e desportivos, além dos restaurantes nos dias 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2022.

