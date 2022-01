Loulé apela a votação no MED e Som Riscado nos Iberian Festival Awards

Decorrem até ao dia 31 de janeiro as votações para os Iberian Festival Awards e neste período o público em geral poderá contribuir, com o seu voto, para que o interMEDio e Som Riscado garantam um lugar na lista de finalistas dos prémios, anunciou a Câmara de Loulé.

Estreante nestas andanças, o Festival Som Riscado está nomeado para Melhor Festival, Melhor Festival Indoor, Melhor Programa Cultural, Melhor Espaço (neste caso para o Cineteatro Louletano, o principal palco do evento) e Melhor Atuação, com a atuação do projeto Miramar (Frankie Chavez e Peixe).

Por outro lado, o interMEDio (Festival MED – Edição Especial), evento único nascido em 2021, organizado num modelo de festival adaptado à situação pandémica, segue os passos do MED nestes prémios e integra as nomeações nas categorias de Melhor Festival, Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing, Melhor Festival Lusófono e Hispânico e Melhor Atuação. Em relação a esta última categoria, o interMEDio concorre com três espetáculos que marcaram a sua edição única: o concerto que reuniu em palco Tristany&Prétu, numa encomenda para o interMEDio, a atuação que marcou o regresso dos Virgem Suta a Loulé e o espetáculo dos Quinta do Bill que trouxe alguns dos temas de celebração do icónico álbum “No Trilho do Sol” e contou com a participação dos convidados especiais Kátia Guerreiro, Rita Red Shoes e o guitarrista Pedro de Castro.

De referir que a edição deste ano dos Iberian é composta por 20 categorias com vencedores ibéricos e nacionais (decididos pelo público e/ou painel de jurados) e ainda 2 categorias Excellence Award (de nomeação direta para personalidade e entidade do ano a nível ibérico).

As listas com os 10 finalistas das categorias em que o público é decisivo serão anunciadas a 3 de fevereiro, enquanto que, a 17 de fevereiro, será conhecido o top 10 das categorias decididas pelo júri. A Gala final acontece a 26 de março, pelas 20h00, no Auditório Lispolis, em Lisboa.

Desde a primeira edição destes prémios ibéricos que o Festival MED tem sido finalista em diversas categorias, tendo vencido o Prémio de Melhor Festival de Média Dimensão a nível nacional (2016) e ibérico (2017 e 2018), Melhor Promoção Turística a nível nacional (2018 e 2020), Contributo para a Sustentabilidade a nível ibérico (2019) e Melhor Festival Lusófono e Hispânico a nível ibérico.

Recorde-se que os Iberian Festival Awards, promovidos pela APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, são o único reconhecimento ibérico dedicado aos festivais, sendo uma referência importante na evolução do setor. Este evento dedica-se a promover, valorizar e celebrar todos os profissionais, parceiros e artistas responsáveis pelo seu desenvolvimento, crescimento e melhoria.

As votações decorrem através da plataforma da Aporfest, aqui