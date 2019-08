Loulé: Aprovada segunda fase de construção da circular norte

A Câmara Municipal aprovou no passado dia 14 de agosto, por maioria, em reunião de Câmara, o projeto de execução e o início do procedimento por concurso público para a segunda fase da construção da Circular norte de Loulé.

O fecho da Circular Norte de Loulé consiste na construção de um troço novo que se desenvolverá entre a rotunda das Barreiras Brancas da ER 270 até à Rotunda Querença/Ameixial na EN 396, numa extensão de um quilómetro e 772,371 metros.

Trata-se de uma aspiração antiga da população, que irá permitir resolver os diversos problemas de tráfego e de circulação automóvel, pela parte norte da cidade, melhorar as condições de segurança da circulação rodoviária e pedonal decorrente do desvio do tráfego de atravessamento da cidade e criar um acesso privilegiado à Via do Infante desde a zona nascente de Loulé. A obra tem o preço base de 4.099.644,00 euros e um prazo de execução de 540 dias.

A Circular norte de Loulé resulta de um acordo entre a Câmara Municipal de Loulé e as Infraestruturas de Portugal, concluído em 2017, e posteriormente aprovado por maioria em reunião de Assembleia Municipal de 15 de setembro desse mesmo ano.

A 1 de fevereiro de 2018 o projeto foi apresentado no âmbito das comemorações do 30.º aniversário de Elevação de Loulé a Cidade com a presença do então Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, que reconheceu que a conclusão da Circular Norte de Loulé irá melhorar a mobilidade e promover a economia do município louletano e da própria região algarvia.