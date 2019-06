Loulé: Café Calcinha celebra amanhã 90 anos

O

icónico Café Calcinha comemora, amanhã, os seus 90 anos de existência com um

programa cultural promovido no próprio espaço, que incluiu uma sessão especial

de abertura, presidida pelo presidente da edilidade, Vítor Aleixo, que tem como

convidado o grego Vassilis Stathakis, presidente da Associação Europeia dos

Cafés com História e proprietário do Café Kipos, na ilha de Creta, em

funcionamento há 148 anos.

No

auditório do Convento do Espírito Santo decorrem algumas conferências temáticas

sobre estes espaços de tertúlia que têm também uma forte carga histórica. Dália

Paulo, diretora municipal, dá as boas-vindas aos presentes, seguindo-se uma intervenção

da diretora regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira. Esta responsável vai

falar sobre “A vocação dos cafés com história enquanto testemunho cultural e

histórico e enquanto lugares de promoção da cultura”.

João

Paulo Martins, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, abordará o tema “O design

arquitetónico dos cafés com história”, enquanto que Maria Calado, do Centro

Nacional de Cultura, associa-se a esta iniciativa com uma abordagem à

“Importância dos cafés com história nas rotas europeias de cultura”.

Dália

Paulo encerra o evento com a apresentação do “Roteiro no interior do Café

Calcinha”.

De

volta ao espaço do Calcinha, os participantes serão convidados para um

aperitivo de honra. José Teiga, da Casa da Cultura de Loulé, recitará poemas e

excertos de textos de autores que passaram pelo Café Calcinha, como é o caso mais

paradigmático do poeta António Aleixo.

Neste

encontro pretende-se consolidar a criação de uma rota europeia de Cafés com

História e a sua integração no novo itinerário do Conselho da Europa, sendo

ainda estabelecido o Dia Europeu do Café Histórico, para além da criação de

materiais e formas de divulgação, nomeadamente o passaporte europeu desta rede.

Refira-se

que, para além do Calcinha, são membros da Associação Europeia dos Cafés com

História Les Deux Magots

de Paris, o L’Ópera

de Barcelona, o Kipos

de Chania, o Central de Budapeste, o La

Calcina de Veneza ou o Majestic

do Porto, entre outros.

O

Café Calcinha foi durante o último século, e até aos dias de hoje, um marco

sociocultural da população local e de todos os visitantes, sendo o único espaço

de tertúlia na história da cidade, que lhe configurou o privilégio de ser o

estabelecimento mais emblemático e referenciado na história local.

Foi

classificado como Imóvel de Interesse Municipal em 2012 e, em 2014, adquirido

pela Autarquia. No ano de 2017 foi inaugurada a obra de reabilitação, trazendo

ao público um espaço rejuvenescido mas sempre com o peso da história que tão

bem o caracteriza.

