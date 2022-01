Loulé: Câmara Municipal cancela Carnaval 2022

Devido ao surgimento da variante Ómicron, que tem provocado o aumento do número de infeções por toda a parte e dada a proximidade do evento, a Câmara Municipal anunciou a decisão de cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé.

Apesar deste ser o segundo ano consecutivo em que o desfile alegórico não irá sair para a rua, a autarquia anunciou também que está a ponderar a realização de iniciativas que reforcem a importância deste evento, mas que não coloquem em causa a segurança sanitária da população.

“Tomamos, uma vez mais, esta decisão difícil, cientes de que este é o caminho certo porque o Carnaval é um evento propício ao contacto social, pois, reúne anualmente uma média de 70 mil visitantes, e esta nova variante é extremamente contagiosa, o que, de certo, poderia levar a um aumento da propagação do vírus no concelho de Loulé, algo que queremos evitar a todo o custo. Ao cancelarmos o nosso desfile, priorizamos a saúde da nossa comunidade”, considera o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.