Loulé cancela iniciativas de Natal

As iniciativas natalícias programadas para os próximos dias no concelho de Loulé foram canceladas pelo município “face à evolução da situação pandémica” no concelho, anunciou a autarquia.

“É a pensar na segurança dos cidadãos, neste período em que a situação do concelho exige mais prevenção e cuidados de cada um, que tomámos esta decisão. Sabemos que é difícil para os nossos munícipes, para os comerciantes e toda a comunidade, mas estamos a pensar num bem maior que é a saúde de todos nós”, refere o município em comunicado.

O “Passeio do Pai Natal” que estava agendado para sábado, em Loulé, e domingo em Quarteira e Almancil, não irá realizar-se “para que não se verifiquem ajuntamentos”.

A iniciativa “Família Natal em Digressão”, um espetáculo itinerante do Grupo ao Lua Teatro, foi cancelado até 23 de dezembro.

Já os concertos de Ano Novo da Orquestra Clássica do Sul, que vão decorrer no Cineteatro Louletano, vão ter novas datas e horários devido às novas restrições impostas pelo Governo que implicam o recolher obrigatório a partir das 13:00 nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

