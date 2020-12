Loulé cancela passagem de ano em Quarteira

A Câmara Municipal de Loulé cancelou a tradicional festa da passagem de ano com música e fogo de artifício que decorre anualmente no espaço público, em Quarteira, anunciou a autarquia.

“Para prevenir possíveis ajuntamentos que comprometam a segurança sanitária dos munícipes, a autarquia informa que este ano não se realizarão as habituais iniciativas comemorativas da passagem de ano, nomeadamente os concertos e o fogo de artifício em Quarteira”, refere a autarquia em comunicado.

As iniciativas que foram contratadas para este ano serão reagendadas para 2021, “ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-I/2020 que prevê igualmente que que as entidades públicas que recorram ao adiamento de espetáculos se socorram dos regimes de adiantamento do preço contratual”.

“Depois de um ano muito difícil, em que as pessoas tiveram que adaptar as suas rotinas diárias para se proteger da covid-19, não faria sentido arriscarmos o surgimento de mais surtos no nosso concelho, fruto dos festejos da passagem do ano”, acrescenta o município.

A autarquia apela ainda à responsabilidade dos munícipes nesta época, uma vez que “a evolução da curva pandémica no concelho depende em grande parte dos comportamentos de cada um de nós. É necessário ter consciência de que os ajuntamentos são a principal causa de propagação do vírus e, assim, apelamos a toda a comunidade deste concelho que evite o convívio social em massa e que se proteja em situações de grupo, nomeadamente através do uso da máscara e da lavagem frequente das mãos”.

