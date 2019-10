Loulé: Candidaturas para atribuição de cabazes de Natal

Estão abertas de 14 a 23 de outubro, as candidaturas para os munícipes do concelho de Loulé se habilitarem ao Cabaz de Natal 2019, no âmbito do programa “Natal Solidário”.

Tendo como destinatários as famílias do concelho de Loulé com menos recursos financeiros ou em situação social mais vulnerável, pretende-se proporcionar a quem mais necessita uma noite de consoada condigna, com uma mesa onde não vão faltar o bacalhau, azeite, grão, feijão, bolo-rei e outros géneros alimentares.

Deste modo, todos os munícipes louletanos que reúnam as condições necessárias poderão inscrever-se para receber um Cabaz de Natal. As inscrições decorrem na Divisão de Coesão e Inovação Social e respetivas delegações/polos de atendimento (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30) e nas juntas de freguesia da área de residência, em atendimento personalizado com técnicos de ação social, de acordo com o seguinte calendário: Almancil (14 a 18 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30), Alte (17 e 18 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h00), Ameixial (24 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00), Benafim (21 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Boliqueime (22 a 24 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Quarteira (14 a 31 de outubro, das 9h15 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), Querença (16 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00), Salir (15 e 16 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), São Clemente (14 a 18 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), São Sebastião (22 e 23 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30) e Tôr (23 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00). Mais informações através do telefone 289 400 882