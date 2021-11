Loulé celebra aniversário da Restauração da Independência

A Câmara Municipal de Loulé vai comemorar o 381.º aniversário da Restauração da Independência de Portugal na quarta-feira, dia 1 de dezembro, com várias iniciativas, anunciou a autarquia.

As celebrações têm início pelas 10:00, na Praça D. Afonso III, em Loulé, com o hastear da bandeira nacional ao som do hino nacional interpretado pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

De seguida, pelas 10:15, o executivo municipal vai depositar flores na fachada da Ermida de Nossa Senhora da Conceição e fará uma breve intervenção acerca da celebração.

Cerca de 15 minutos depois irá decorrer a palestra “Como foi vivida a Restauração da Independência em Loulé”, apresentada pela investigadora Luísa Martins.

O programa irá encerrar com a palestra “A Ermida de Nossa Senhora da Conceição, uma visita pela História e pela Arte”, com Ricardo Louro.

