Loulé celebra Dia Internacional da Pessoa Idosa com música e teatro

A Câmara Municipal de Loulé vai comemorar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, a 1 de outubro, com um programa de atividades recreativas com música e teatro, anunciou a autarquia.

Nos dias 2 e 3 de outubro, pelas 15:00, o Cineteatro Louletano vai receber atuações de fado e a participação dos alunos do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado, além da animação teatral do grupo Ao Luar Teatro com a peça “Caminhos da Terra – A carroça da tradição oral”.

Os interessados em participar nestas iniciativas devem inscrever-se através do telefone 289400882 até 28 de setembro, com a autarquia a assegurar o transporte para o local.

PUB