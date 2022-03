Loulé: Cineteatro abre inscrições para residências artísticas no concelho

PUB

Já abriram as inscrições para residências artísticas no concelho de Loulé, para o ano de 2022. As residências artísticas destinam-se a motivar criadores para que realizem, em Loulé, projetos artísticos em diferentes áreas como a dança, música, teatro e projetos artísticos para crianças e jovens.

As residências – uma para Teatro, uma de Dança, uma para Música e outra de Arte para a Infância – poderão ter um mínimo de cinco e no máximo de 10 dias de permanência e incluem, para além do alojamento no Palácio Gama Lobo, espaços de ensaio e meios técnicos, bem como uma bolsa de residência para refeições e produção.

As candidaturas decorre até ao dia 25 de abril e destinam-se a atores, encenadores, coreógrafos, bailarinos, performers e músicos, com um máximo de 10 pessoas por projeto.

Segundo a autarquia, serão valorizadas as candidaturas que se proponham realizar projetos que tenham ou potenciem uma relação com o território, que realizem parcerias com estruturas sediadas no concelho e/ou na região e que proponham a realização de ensaios abertos, workshops ou outros formatos em Loulé.

Os candidatos deverão apresentar as suas propostas à Câmara Municipal de Loulé, juntamente com o formulário devidamente preenchido através do e-mail cmloule@cm-loule.pt . A informação e o formulário de inscrição estão disponíveis nos sites da Câmara Municipal e do Cineteatro Louletano.