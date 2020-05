Loulé comemora Dia do Município com programação online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O município de Loulé vai celebrar o Dia do Município na quinta-feira com uma programação diversificada e transmitida através da internet, devido à pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

Na quarta-feira, os festejos começam com o concerto de Adriana Alves às 18:30 no Facebook do Cineteatro Louletano e às 22:00 uma mostra de curtas metragens Young South Film Festival – Couch Editions.

No Dia do Município, a cerimónia do hastear da bandeira está agendada para as 09:00 e pode ser acompanhado em direto através do Facebook do município, seguido do vídeo “Loulé não para”, que apresentará as principais obras em curso e os investimentos públicos feitos no concelho, pelas 09:30.

A partir das 10:00, os munícipes têm a oportunidade de colocar questões ou dúvidas diretamente com o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, através da plataforma Zoom. As inscrições têm de ser feitas previamente, no próprio dia, através do link https://us02web.zoom.us/j/87607620735?pwd=bnJZamdLcFRKUFlpRzI3bGpaZUQzdz09.

Às 14:00, será transmitido um pequeno vídeo da cerimónia de celebração do contrato para a construção os Edifícios de Saúde de Loulé, com a participação da secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

Pelas 16:30, será recordado a inauguração da Base de Apoio Logístico de Quarteira, que decorreu em fevereiro deste ano com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa.

O Cineteatro Louletano volta a oferecer o seu palco virtual do Facebook para uma vídeo-performance da associação Mákina de Cena, pelas 18:30, e um concerto do holandês Ray van Dijvenbode às 22:30.

A Festa da Espiga, que se celebra no mesmo dia, será realizada de uma maneira diferente este ano, com dois carros decorados que irão percorrer as ruas da freguesia de Salir durante a manhã. A partir das 16:30, a página de Facebook da Junta de Freguesia de Salir será palco de concertos de nomes como Filipa Nobre, André Catarino, Valentim Filipe, Nuno Martins, Diogo Ramos e Gonçalo Tardão.

“Apesar deste momento de exceção, em que o mundo tenta reerguer-se de um longo e difícil confinamento, a Câmara Municipal de Loulé não podia deixar de assinalar esta data da maior relevância para todo o concelho, transmitindo uma palavra de esperança no futuro e no desenvolvimento do território”, referiu o presidente em comunicado.