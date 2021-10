Loulé Criativo recebe exposição de design colaborativo

A sede do Loulé Criativo recebe até dia 2 de novembro uma exposição de design que resulta das colaborações entre parceiros externos, avançou a Câmara Municipal.

Nesta exposição, os visitantes vão descobrir o resultado das colaborações entre a comunidade do Loulé Criativo, do Loulé Design Lab e dos artesãos da Rede de Oficinas, assim como outras parcerias com universidades, empresas e artesãos locais, designers e iniciativas promovidas pelo concelho.

O design colaborativo tem constituído um importante eixo do trabalho de promoção cultura do município, procurando reforçar as parcerias, o diálogo e a criação de sinergias entre a comunicada artística local.

A Universidade do Algarve e a Escola Secundária de Loulé, através de programas de estágios, têm possibilitado também a vários estudantes a oportunidade de aplicarem os seus conhecimentos nos projetos locais. Este ano, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa lançou um desafio aos alunos finalistas de Design de Equipamento para formarem duplas de trabalho com artesãos da Rede de Oficinas ou com residentes do Loulé Design Lab.

A exposição pode ser visitada no Palácio Gama Lobo, localizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Loulé, no seguinte horário: de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, e aos sábados, das 09:00 às 15:00.

