Loulé: Detidas quatro mulheres por furtos a lojas no Mar Shopping

A GNR deteve, esta semana, quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 51 anos, por furto em estabelecimentos comerciais, no Mar Shopping, em Loulé.

PUB

Na sequência de um alerta de furtos em vários estabelecimentos comerciais dando conta que as suspeitas ainda se encontravam nessas instalações, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local. Após localização e abordagem às suspeitas, as mesmas admitiram ter subtraído diversos artigos de diferentes lojas do Mar Shopping, em Loulé.

No decorrer da ação, e após o visionamento das imagens de videovigilância, foi possível apurar-se que as suspeitas tinham atuado de forma organizada, de modo a conseguirem sair do interior dos estabelecimentos com diversos artigos sem efetuar o seu pagamento. Foi possível apurar-se ainda que se tinham deslocado várias vezes ao parque de estacionamento com intuito de ocultarem objetos na bagageira de um veículo. Nesse seguimento foi realizada uma busca ao veículo, onde foram detetados diversos artigos furtados, tendo sido apreendidos, bem como a viatura.

Todos os artigos foram posteriormente devolvidos aos respetivos estabelecimentos comerciais.

As detidas foram constituídas arguidas e serão presentes ao Tribunal Judicial de Loulé, para aplicação das medidas de coação.