Loulé disponibiliza linha de apoio psicológico à comunidade educativa

A Câmara Municipal de Loulé está a promover a Linha de Educação Solidária, através do número 966 951 913, para apoiar psicologicamente alunos e encarregados de educação do concelho, no contexto da pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Esta linha telefónica destina-se a todos os alunos que frequentem os agrupamentos de escolas do concelho e oferece um serviço de aconselhamento psicológico, com o objetivo “de capacitar e disponibilizar ferramentas que promovam a saúde psicológica dos alunos e da dinâmica familiar”, segundo o comunicado.

A iniciativa pretende também combater a desinformação acerca da covid-19 e atenuar os sentimentos de culpa, medo, ansiedade e amenizar o impacto social da pandemia.

A linha está em funcionamento entre as 09:00 e as 20:00 e conta com uma componente de apoio ao estudo, como o acesso a fotocópias, impressões e outros documentos para os alunos.

Esta iniciativa está integrada no Programa de Apoio à Psicologia Escolar e conta com a participação de psicólogos que acompanham alunos nas escolas.

“Com base na premissa de que a escola é um espaço seguro, acolhedor e promotor do desenvolvimento e da saúde física e mental, a dimensão psicológica é essencial neste momento particularmente difícil para toda a comunidade”, realçam os responsáveis municipais, em comunicado.

PUB