Loulé é a capital portuguesa do todo o terreno nos dias 13 e 14 de abril

A Baja de Loulé 2019, que este ano vai assinalar 30 anos, decorre a 13 e 14 de abril. A principal prova de todo o terreno algarvia vai atravessar a serra e o barrocal algarvio, com os pilotos a percorrem mais de 300 quilómetros em contrarrelógio.

No ano em que cumpre o seu 30º aniversário, a Baja de Loulé volta a ter como base operacional a freguesia de Almancil, sendo o epicentro o Jardim das Comunidades, onde funcionará o parque fechado, pódio, secretariado e as verificações administrativas e técnicas.

A organização adianta que o parque de assistência (para todos no sábado e só para os automóveis no domingo), localizado no parque de feiras anexo, para além de asfaltado e vedado na sua totalidade, dispõe de todas as conduções sanitárias, iluminação e de segurança necessária ao evento.

Uma das novidades da edição deste ano prende-se com a vila de São Brás de Alportel, que será o ponto central do último dia, com as partidas e chegadas a acontecerem nas imediações daquela localidade.

No plano desportivo, a Baja desenvolve-se pelas excelentes pistas do município de Loulé na primeira etapa, disputando-se o prólogo, com nove quilómetros de extensão de manhã e um primeiro setor seletivo (SS) com 82,5 quilómetros.

Os primeiros a ir para a estrada serão os concorrentes das motos, seguidos dos quads, SSV e automóveis.

No segundo dia, disputar-se-ão os segundo e terceiro SS, percorrendo não só os trilhos louletanos, mas também os dos municípios de Tavira e Alcoutim, numa estrutura pensada para simplificar e minimizar as dificuldades de assistência que os participantes encontram nas provas de todo o terreno.

A nível de distâncias, o segundo SS conta 135,5 quilómetros para os automóveis e 84 quilómetros para motos, quads e SSV, enquanto o terceiro SS terá 83 quilómetros, igual para todas as categorias, com os participantes a alternarem a passagem pelos setores seletivos.

Estão também planeadas assistências para os SSV, motos e quads dentro da vila de São Brás de Alportel e, ainda, o parque de reagrupamento para todos, incluindo os automóveis.

A Baja de Loulé é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal e com os apoios dos municípios de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, Turismo do Algarve, Solverde – Casinos e Hotéis, Vinhos do Algarve e Algarpneus.