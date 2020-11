Loulé: Edifício dos serviços de saúde vai custar 5 milhões

Foi aprovado em reunião de Câmara de Loulé o lançamento do concurso público para a empreitada de construção do Edifício de Serviços de Saúde da cidade de Loulé, anunciou esta semana a autarquia.

Em nota de Imprensa, o Município observa que se trata de mais uma fase naquele que é um processo que tem vindo a ser conduzidos através de uma parceria entre a Câmara e a ARS – Administração Regional de Saúde, permitindo aumentar as respostas do Serviço Nacional de Saúde neste território.

Este é um investimento que ronda os 5 milhões de euros, com as duas entidades a partilharem o financiamento: 65% da parte da autarquia e 35% da Administração Central. O prazo de execução previsto é de dois anos e meio.

O edifício irá localizar-se junto às instalações do Centro de Saúde de Loulé, reunindo num único espaço quatro valências distintas: o Agrupamento de Centros de Saúde do Central – ACES Central, Unidade de Saúde Familiar (USF) – Lauroé e Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) – Gentes de Loulé, bem como o Centro de Saúde Universitário.

“O lançamento deste concurso é mais um passo decisivo para podermos criar uma infraestrutura que responda, de forma mais eficaz e célere, às necessidades da população do concelho de Loulé e desta área do Algarve central no que respeita aos cuidados de saúde. Este investimento é mais um contributo para robustecer o nosso Serviço Nacional de Saúde”, realça o presidente da Autarquia de Loulé, Vítor Aleixo.